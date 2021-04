I morgen, torsdag, slår Oplevelsescenter Nyvang igen dørene op i forbindelse med den store genåbning af Danmark i denne uge. Foto: Mie Neel

Ingen større festivitas ved Nyvang-åbning

Holbæk - 21. april 2021 kl. 12:16 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

I dag åbner blandt andet cafeer og restauranter igen efter flere måneders nedlukning.

Men også museer, som blandt andet Oplevelsescenter Nyvang og Brorfelde Observatorium er en del af, kan igen slå dørene op.

Det bliver dog først fra i morgen, torsdag, at Oplevelsescenter Nyvang byder gæsterne velkomne igen.

- Vi har normalt lukket om onsdagen i vores forsæson, så derfor venter vi en dag med at åbne, fortæller Pernille Aabo, der er salgs- og markedsføringsansvarlig på Oplevelsescenter Nyvang.

Der er dog tilknyttet nogle forskellige betingelser til genåbningen.

Således skal gæsterne kunne fremvise et coronapas eller et bevis på, at de er blevet testet indenfor de seneste 72 timer.

Det giver ekstra arbejde for oplevelsescentret, men både frivillige og medarbejdere er klar, lyder det fra Pernille Aabo.

Gæsterne vil som sædvanligt blive ledt igennem velkomstcentret, men Nyvang har andre løsninger klar, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Vi har fået sat et skur op i nærheden, så vi kan tjekke nogle af gæsterne her. For eksempel hvis der kommer en skoleklasse, så kan vi tjekke eleverne her, så de ikke skal stå sammen med de øvrige gæster, fortæller hun.

Parade skubbet til sommer Normalt bliver åbningen af Nyvang markeret med forskellige former for festivitas, men i år bliver det en meget stille en af slagsen.

- Vi nøjes med at bare at lukke gæsterne ind med store smil og hejse vores flag. Den store parade gennem Holbæk besluttede vi allerede sidste år at skubbe til juni, fortæller Pernille Aabo.

For at mindske smitterisikoen indenfor vil der ligesom sidst, der var åbent, blive opsat plexiglas på relevante steder i størstedelen af Nyvangs huse.

Nu venter hun og de øvrige på Nyvang bare på, at gæsterne kommer.

- Vi har slet ikke nogen fornemmelse af, hvor mange der dukker op. Men vi tager det, som det kommer, forklarer Pernille Aabo.