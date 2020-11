Kommunens kulturudvalg har besluttet, at holde Isrosen lukket - indtil videre resten af året. Foto: Kenn Thomsen

Ingen skøjtebane i år

Holbæk - 05. november 2020 kl. 15:25 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

For mange er skøjter, is og glade grin på Isrosen i Holbæk et fast vinterritual. Men i år bliver der desværre ingen skøjtebane på Markedspladsen i Holbæk.

Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

- Isrosen tiltrækker jo mange mennesker. Så for at hjælpe med at dæmpe smittespredningen, har vi - på linje med andre kommuner - valgt at holde vores udendørs skøjtebane lukket den kommende sæson. For os vejer hensynet til at mindske smittespredning tungest, selvom vi godt ved, at den her beslutning gør ondt, forklarer formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen.

Afventer udviklingen i smittetrykket Isrosen nåede dog at blive stillet op, før beslutningen om ikke at åbne for i år blev truffet. Derfor vil man fra Holbæk Kommunes side holde øje med udviklingen i smittetrykket.

- Ud fra en konkret vurdering, vil vi holde muligheden åben for, at vi kan tage banen i brug i januar 2021. Det kræver dog, at det såkaldte incidenstal, altså tallet for, hvor mange smittede vi har pr. 100.000 borgere i Holbæk Kommune, har været faldende over en længere periode. Og at de generelle Covid-19 retningslinjer i øvrigt gør det mulig, fortæller chef for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Brian Ahlquist.

Det er Fonden Sidesporet, som driver Isrosen. Her ærgrer man sig også over, at skøjtebanen ikke kan åbne.

- Vi havde selvfølgelig set frem til endnu en sæson med masser af glade skøjteløbere. Men vi har også fuld forståelse for beslutningen. Vi må holde sammen og alle gøre vores til at holde smittespredningen under kontrol; og så krydser jeg fingre for, at vi kan få slutningen af sæsonen med, siger Kasper Lomholdt, leder af Fonden Sidesporet.