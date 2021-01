Ingen skal gå forgæves til optikeren

- Her i Jyderup er vi blandt meget få åbne butikker, og det giver en lidt underlig stemning i byen. Jeg kan fornemme, at indehaverne af de lukkede butikker ikke holder fri, men møder på arbejde og bruger tiden på at rydde op, fjerne julepynt og forberede den kommende sæson. Vi her i Profil Optik er glade for, at vi kan holde åbent og sevicere de kunder, som kommer ind. Vi har faktisk haft ret meget at se til i perioden efter jul, blandt andet med briller, der har været gået i stykker i løbet af helligdagene, fortæller Tina Raun, der er butikschef hos Profil Optik, som ligger på Skarridsøgade 35 B i Jyderup.

- Som det ser ud i dag, er her ingen mennesker at se i byen, men det er måske på grund af snevejret. I går blev restriktionerne skærpet, og vi er spændte på, om vi vil kunne mærke det her i butikken. Efter nedlukningen ser vi ikke længere strøgkunderne, der kommer ind for at lade sig inspirere. Vores kunder har et formål med at være her, og vi fornemmer, at der er tillid til, at vi overholder alle gældende regler, hvilket vi naturligvis gør. Vi anbefaler faktisk alle linsekunder at udskyde kontrollen, og vi kommer i sagens natur, da vi hører under sundhedsfagligt personale, også en gang imellem til at gå tæt på vores kunder, men har meget fokus på vores rutiner, så alting foregår forsvarligt og hensigtsmæssigt. Vi har god plads i butikken og sørger for, at der ikke er flere herinde end tilladt. Afspritningen er grundig (og hyppig), ligesom alle briller renses efter at være blevet prøvet på, så vi og kunderne kan være trygge, fortæller Frode Østberg fra Byens Optik, der ligger på Ahlgade 30 L i Holbæk.