Se billedserie Charlotte Drewes har besluttet sig til at holde åben på »fuld tid«, så kunderne ikke skal gå forgæves, når de vil handle hos Jola Bags. Foto: Elisa Hauerbach

Ingen skal gå for gæves hos Jola Bags

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

For at forhindre at kunderne går forgæves og møder en lukket dør, har Charlotte Drewes valgt at holde Jola Bags åbent på»fuld tid«.

- Jeg har haft et andet job ved siden af, men jeg prioriterer forretningen nu, for der har været flere kunder som har gået forgæves på lukkedage og det synes jeg faktisk ikke er i orden, så nu er jeg her på »fuld tid«, siger forretningsindehaveren.

For omkring to et halvt år siden flyttede Charlotte Drewes sin web-shop til fysiske rammer, i en del af byens tidligere posthus.

Vareudbuddet blev også udvidet med flere former for lædervarer og andet tilbehør. Ved lidt af et tilfælde begyndte hun også at sælge dametøj. Den første kollektion blev produceret af en veninde, og da den var udsolgt, var det kundernes efterspørgsel, som gav Charlotte anledning til at fortsætte med at forhandle dametøj i naturmaterialer. Den varegruppe optager nu mere og mere plads i forretningen, som ligger på Skarridsøgade 39 i Jyderup.

- Ja, jeg er faktisk gået hen og er blevet rigtig glad for at sælge tøj. Især, fordi jeg hele tiden lærer mere om brugen af blandt andet hør og bomuld, fortæller Charlotte Drewes.

Mærket Marta du château er det nyeste skud på varegruppestammen. Varerne der er landet hos Jola Bags er blandt andet bluser, tunikaer og kjoler i friske snit og moderigtige sommerfarver.

- Og så er tøjet i en prisklasse, som alle kan være med på, cirka halv pris af de andre mærker jeg forhandler, slutter Charlotte Drewes.