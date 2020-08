Der blev lagt blomster. bamser og tændt lys til minde om den lille to-årige dreng, der dagen efter drukneulykken i et vandhul på Rævebjerg i Mørkøv afgik ved døden på Rigshospitalet i København. Nu har politiet og anklagemyndigheden afgjort, at der ikke er grundlag for at stille nogen til ansvar for drengens død.Foto: Mie Neel

Ingen sag efter to-årig drengs druknedød

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har på baggrund af dels politiets egne undersøgelser og dels Arbejdstilsynets rapport om ulykken vurderet, at der ikke er grundlag for at stille hverken institution eller enkeltpersoner strafferetligt til ansvar for ulykken, der skete mens den to-årige dreng var på tur med sin vuggestuegruppe fra Børnehuset Krummeluren i Mørkøv.

