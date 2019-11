Ingen overbygning på Store Merløse Skole

Udvalget for børn og skole har netop drøftet muligheden for at genetablere udskolingen, efter administrationen havde lavet en analyse af fordele og ulemper ved tiltaget. Og konklusionen på denne drøftelse er, at udvalget ikke ønsker, at der skal gøres yderligere i sagen. Det oplyser Susanne Utoft (LL), som er formand for udvalget for børn og skole.

Knap 560 forældre, borgere og andre i St. Merløse og omegn har skrevet under på, at de ønsker, at den lokale skole igen skal have 7. til 9. klasse. Det kommer dog næppe til at ske.

