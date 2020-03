Ingen øget søgning til krisecenteret

- Men vi ved, at situationen kan betyde, at flere kvinder bliver udsat for vold, og vi står parat til at hjælpe. Vi er en del af beredskabet, siger Gitte Olin Larsen, der er leder af Holbæk Krisecenter Medusa og af Foreningen Medusa, der har ambulant rådgivning.