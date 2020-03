Fra i dag skal medarbejdere i sundhedsvæsnet og ældreplejen blive hjemme i 14 dage efter, at de er vendt hjem fra et af de risikoområder, hvor spredningen af coronavirusset covid-19 er mest udbredt. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ingen medarbejdere sendt hjem i Holbæks ældrepleje

Holbæk - 04. marts 2020 kl. 13:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Myndighedernes optrappede indsats for at begrænse yderligere spredning af coronavirusset covid-19 betyder, at ansatte i sundheds-og ældresektoren nu skal blive hjemme fra arbejde, hvis de har rejst i et af de risikoområder, hvor det nye coronavirus er særligt udbredt.

Læs også: Gymnasieelev sendt hjem i karantæne

De skal holde sig væk fra arbejde i 14 dage efter hjemkomst fra et risikoområde - også selv om de ikke har hverken symptomer eller konstateret smitte med covid-19.

Det besluttede Sundhedsstyrelsen tirsdag, og det kan selvsagt få store konsekvenser på landets sygehuse og i ældreplejen, hvis medarbejdere i større antal skal holde sig væk.

Foreløbigt ser det ud til, at ældreplejen i Holbæk Kommune ikke er berørt af de mulige hjemsendelser af medarbejdere.

- Indtil videre har jeg ikke modtaget besked om, at nogen af vores medarbejdere er blevet sendt hjem, eller har meddelt, at de bliver hjemme. Vi har heller ikke kendskab til, at nogen af dem skal have været i risikoområderne. Det er et øjebliksbillede og selvfølgelig noget, vi følger meget tæt, siger Charlotte Larsen, chef for Aktiv Hele Livet, som både hjemmeplejen og plejecentrene i Holbæk Kommune hører under, onsdag midt på dagen.

Hjemsendelsesbeslutningen gælder også dele af voksenspecialområdet, men foreløbigt er Holbæk Kommune altså ikke direkte berørt.

Sundhedsstyrelsens krav om, at de pågældende medarbejdere holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra et risikoområde står ikke alene. Man anbefaler også, at alle borgere, der har været i områderne selvisolerer sig derhjemme.

Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at alle berørte personer, og ikke kun de ansatte, bør holde sig væk fra sygehuse, plejecentre og ældre mennesker i eget hjem. Det gælder altså også pårørende til de ældre.

Ifølge Charlotte Larsen betyder det, at ældreplejen skal have ekstra fokus på pårørendes besøg, hvis de har været i et af risikoområderne, der pt. omfatter fire regioner i Norditalien, hele Iran, Kina med undtagelse af Hong Kong, Macau og Taiwan samt dele af Sydkorea.

- Vi har orienteret borgerne og de pårørende om situationen. På plejecentrene er der hængt opslag op, og her har personalet også mulighed for at tale med de pårørende, der kommer på besøg. I hjemmeplejen taler vi med borgerne om det, og i nogle tilfælde kontakter vi de pårørende med information, hvis den ældre ikke selv har mulighed for det, siger ældreplejechefen.

Hun tilføjer, at hjemmeplejen i tilfælde af, at en borger ikke kan få besøg af en pårørende, som måske plejer at hjælpe med nogle bestemte ting, vil se på, om der skal tildeles yderligere hjælp.

