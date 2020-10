Ingen julemiddag på Fair Play

En af dem er teaterforestillingen »Den store julemiddag«, som for sjette år i træk skulle have været vist på Teatret Fair Play i Holbæk.

- Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi ved, at mange er rigtig glade for forestillingen, og for nogle er det blevet en tradition, at de skal ned og se den i december. Men vi kan ikke spille, som vi plejer, med nærvær og julehygge, så derfor har vi valgt at aflyse i år, fortæller teaterdirektør Robert Parr.