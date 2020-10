Ingen hjælp mod revnerne i strædet

Mod slutningen af vinteren oplevede flere beboere i Østerstræde i Holbæk, at deres huse slog revner. Tidsmæssigt faldt det sammen med et omfatttende piloteringsarbejde, der fandt sted i forbindelse med et stort byggeri i nærheden. På grunden ved siden af retsbygningen ved Havnevej blev 650 beton-piller banket i jorden. I Østerstræde klirrede glassene i skabene, Men forsikringsselskabet Tryg, der har byggefirmaet Birch Byg Jb ApS som kunde, afviser, at der er en sammenhæng mellem piloteringsarbejdet revnerne i de gamle huse i Østerstræde. I hvert fald i ejendommen Østerstræde 9.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her