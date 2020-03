Der bliver ikke opvisning i Jyderuphallen, dette forår. Privatfoto fra en tidligere opvisning

Ingen gymnastikopvisning i Jyderuphallen

Holbæk - 25. marts 2020

Jyderup Gymnastik aflyser deres forårsopvisning i Jyderuphallen.

Denne artikel skulle egentlig omhandle afholdelsen af gymnastikopvisningen, men Jyderup Gymnastik er ligesom så mange andre ramt af de følger som Corona har medført for hele landet. Det betyder, at årets højdepunkt på sæsonen, nemlig gymnastikopvisningen, som skulle have foregået lørdag den 28. marts er blevet aflyst.

Følger udviklingen

Bestyrelsen følger udviklingen nøje og vil følge det retningslinjer som både Sundhedsstyrelsen og Regeringen anbefaler.

Alle instruktørerne på foreningens børnehold er opfordret til, når det igen er muligt at samles i hallen, at få afsluttet sæsonen bedst muligt ved at mødes med deres hold, hvor de dragter der ikke er udleveret kan blive dette, hvor børnene får mulighed for at lave en mini-opvisning, som eventuelt kan filmes og vises til forældre/bedsteforældre samt få ønsket hinanden en rigtig god sommer.

Uvished om forårssæsonen

Med hensyn til forårssæsonen i foreningen, så er det desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om dette, men en evt. forårssæson vil først starte op efter påske. Nærmere information vil blive offentliggjort, blandt andet på Facebook og på hjemmesiden.

Ny bestyrelse

Foreningen har i februar afholdt generalforsamling og her ønskede to medlemmer af bestyrelsen at holde en pause fra foreningsarbejdet. Karin Jørgensen, som tidligere har været træner i foreningen har det sidste år været medlem af bestyrelsen, men ønskede nu, på grund manglende tid at holde en pause. Herudover ønskede Thomas Frederiksen, som har været medlem af bestyrelsen siden 2012 også at holde en pause. Begge vil dog i fremtiden være tilknyttet foreningen i forskellige sammenhænge.

Ved samme lejlighed kom der tre nye medlemmer i bestyrelsen, som nu har konstitueret sig:

Charlotte Madsen (formand), Lone Hansen (kasserer), Helle Kristiansen (sekretær), Jytte Rasmussen (bestyrelsesmedlem), Finn Haulrich (bestyrelsesmedlem) Steen Olsen (bestyrelsesmedlem), Kasper Bøllingtoft (bestyrelsesmedlem), Anne Schou (suppleant), Kjeld Kallenbach (suppleant) og Dennis Høver Schmidt (suppleant).

Bestyrelsen håber at man snart kan mødes til gymnastik i hallen igen, og sender en opfordring ud, om at man skal passe godt på hinanden indtil da.