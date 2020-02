Informationsmøde om vågetjenesten

Man giver tryghed

- En vågekone gør sådan set ikke andet end at være der for den døende. Man er tilstede, sidder ved den døendes side og holder måske vedkommende i hånden, så der er tryghed i situationen. Det drejer sig om de sidste par døgn eller de sidste timer. Vågekonernes vagter er højest tre timer lange. Vi kan bruges som aflastning for plejecentrets personale, eller for familien, der ofte sidder med borgeren, men lige har brug for et pusterum for sig selv. Og, vi kan ikke mindst være der for dem, der ingen pårørende har, fortæller Alice Grobb, som selv er sundhedsfagligt uddannet, men i dag er førtidspensionist.