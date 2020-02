Foto: Per Christensen

Tirsdag den 3. marts danner Holbæk Sportsby rammen om et informationsmøde om coronavirus, særligt rettet mod erhvervsledere.

Informationsmøde om coronavirus

I de seneste uger har coronavirus, der nu officielt benævnes Covid-19, været på dagsordenen i nyhedsstrømmen. Det er ikke blevet mindre, efter at det første tilfælde i denne uge er konstateret i Danmark.

Det har resulteret i, at der tirsdag holdes et informationsmøde om coronavirus, særligt for erhvervsledere.