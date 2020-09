Industrivaskeri er fremtidssikret

- Nu skulle vi gerne være fremtidssikret i 20 år.

Dén melding kommer fra Henrik Larsen, der er afdelingschef hos Berendsen Textil Service i Holbæk. Industrivaskeriet er ved at have kørt det nyeste tiltag - et cleanroom-vaskeri - så godt ind, at man snart går bort fra at arbejde i toholdsskift. Her er der hidtil arbejdet fra klokken 6 til klokken 23.