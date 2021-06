Industribygning brænder: Gå indendøre og luk vinduer, døre og ventilation

- Det er vigtigt at holde sig væk fra røgfanen. Røgen er som udgangspunkt farlig, så bliv væk fra røgfanen. Branden er endnu ikke helt under kontrol, skriver politiet på Twitter.

Her opfordrer de alle nord for Lunderødvej om at gå indendøre og lukke vinduer, døre og ventilation.

Branden er opstået i en bygning hos virksomheden Aluline på Stengårdsvej 22.

- Brandvæsnet er i fuld gang med at slukke branden, og vi er derude og har spærret en vej af. Der skulle være styr på situationen, og jeg tror ikke, der er nogen fare for, at branden breder sig, ligesom der ikke er nogen personskade, fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til sn.dk kort efter klokken 13.

Det er Hjortholmvej, der er spærret af, for at undgå, at trafikanter kører gennem røgen. Der er omkørsel via Gl. Skovvej.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvordan branden kan være opstået.

Aluline er en teknologivirksomhed, der producerer komponenter i aluminium.