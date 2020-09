På Mørkøv Kro er de - naturligvis - klar til at følge de nye retningslinjer om at lukke senest klokken 22. Natten efter fredage og lørdage er det syv timer tidligere end før coronaen.

Indtjeningen får et nyt tryk nedad

Fra klokken 12 i morgen, lørdag, skal restauranter, cafeer og barer i hele landet følge de samme restriktioner, som siden tirsdag har været gældende i Storkøbenhavn. Det sker for at bremse stigningen i antallet af coronasmittede.

Det betyder, at der skal lukkes senest klokken 22, og både gæster og medarbejdere skal bære mundbind, når de ikke sidder ned. På Mørkøv Kro er de klar til at følge de nye restriktioner, der foreløbig løber til 4. oktober.

- Vi følger selvfølgelig de restriktioner, der er. Hvis det er dét, der skal til, så må det være sådan. Det går ud over indtjeningen, men alle må være med til at bidrage til at bremse smitte, siger Søren Petersen, som sammen med to andre ejer Mørkøv Kro, der ligger på Hovedgaden. Her er der både krostue, restaurant og selskabslokaler.