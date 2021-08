Indtil videre har Vestsjællands Brandvæsen i Holbæk Kommune ikke haft store naturbrande i år. Billedet er fra en brand i Nordsjælland i juli. Foto: Presse-fotos.dk

Indsatsleder glæder sig over få naturbrande trods højsæson

Holbæk - 05. august 2021 kl. 09:43 Af Morten D. Christensen

De lokale brandfolk på Orø havde ikke de store problemer med at få bugt med en markbrand ved Østre Færgevej onsdag midt på eftermiddagen.

Ifølge indsatsleder i Vestsjællands Brandvæsen, Jan Bruun, kunne brandfolkene i det store hele slå branden ned med deres branddaskere. I alt blev cirka 400 kvadratmeter af den i forvejen høstede mark berørt af branden.

- Vi ved ikke, hvad der har antændt den. Det er umuligt at sige, om det er et stykke glas, der har virket som brændglas, eller om det er et cigaretskod. I hvert fald er formentligt tale om et uheld, konstaterer Jan Bruun.

Forebyggelse hjælper Han kan i øvrigt konstatere, at beredskabet trods højsæson for naturbrande, for eksempel i forbindelse med høstarbejde, endnu ikke har været ude til store og omfattende mark- og naturbrande. Det kan der være flere forklaringer på, vurderer indsatslederen.

- Vi har været heldige med, at der er kommet lidt regn ind i mellem som hjælper på, at det ikke er helt så tørt. Og så er der ingen tvivl om, at landbruget er blevet meget bedre til at forebygge, at der opstår brande. Både fordi landmændene tænker mere over det, og fordi maskinerne også bliver bedre afskærmet, så brandrisikoen bliver mindre, siger Jan Bruun.

Han understreger, at sæsonen for naturbrande stadig løber i hvert fald en måned endnu, og at høsten fortsat er i gang mange steder. Derfor er risikoen for naturbrande fortsat til stede.