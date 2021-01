Brandfolk fra Vestsjællands Brandvæsen havde et roligt nytår i Holbæk Kommune. Det mest dramatiske var en bilbrand på Ladegårdsallen i Holbæk.Foto: presse-fotos.dk

Artiklen: Indsatsleder: Et roligt nytår

Hos Vestsjællands Brandvæsen betegner man nytåret som have værende et af de rolige af slagsen, selv om brandfolkene måtte rykke ud fire gange i løbet af nytårsaften og nytårsnat.

Da brandfolkene nåede frem, kunne de konstatere, at en brand i forbindelse med madlavning havde spredt sig til emhætten.

Ilden blev slukket uden problemer, men røgen fra branden havde spredt sig i huset, så det blev nødvendigt at tilkalde Skadeservice.

Her stod en bil og brændte lystigt.

Bilen udbrændte, inden det lykkedes at slukke ilden.

Om der var tale om en påsat brand, skal politiet have kigget nærmere på.

Skraldespanden stod op af et hegn, men der var umiddelbart ingen fare for, at ilden ville brede sig, og brandfolkene fik hurtigt slukket branden.