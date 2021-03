Se billedserie Et eksempel på, hvad de indsamlede midler bruges til: I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker. I landsbyen Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø. Foto: Jakob Dall.

Indsamlingen bliver digital

Holbæk - 11. marts 2021 kl. 07:34 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Folkekirkens Nødhjælps årlige indsamling er for andet år ramt af corona, men det skal ikke gå ud over verdens fattigste, derfor er den blevet digital. Det fortæller den lokale indsamlingsleder, Nana Schiøtt Hansen og fortsætter:

- Søndag den 14. marts kommer der derfor ingen og banker på din dør, hvilket ellers har været en fast tradition siden 90'erne, hvor

Folkekirkens Nødhjælp har afholdt en årlige indsamling. På grund af corona-pandemien må indsamlingsbøsserne blive i skabet i år og danskerne opfordres i stedet til at støtte verdens fattigste digitalt, siger Nana Schiøtt Hansen som er sognepræst i Skt. Nikolai Kirke.

Hun regner med, at den digitale del af indsamlingen er kommet for at blive side om side med den fysiske. En af de store opgaver, som indsamlingslederne nu står overfor, er at få de lokale indsamlere til at oprette deres egen digitale indsamling på blivindsamler.dk.

- Hele den danske befolkning er blevet mere fortrolig med de digitale medier det seneste år. Mine forældre Facetimer med deres børnebørn, de mindste skolebørn til de ikke digitale voksne har undervisning og møder på Teams, og vi holder digital fredagsbar. Derfor må det også kunne lade sig gøre at holde en digital indsamling, hvor vi gør den traditionsrige husstandsindsamling til et onlinefællesskab, hvor vi sammen gør en forskel for mennesker i nød, forklarer Nana Schiøtt Hansen.

Nana Schiøtt Hansen har været indsamlingsleder gennem de sidste 11 år. Forud for årets indsamling peger hun på de særlige udfordringer corona-pandemien har givet. Både herhjemme og ikke mindst i verdens fattigste lande, hvor nedlukninger har sendt endnu flere mennesker ud i sult og ekstrem fattigdom.

- Jeg tror, at de fleste af os er trætte og tyndslidte af corona og de restriktioner, der er fulgt med. Det kan være sundt at løfte blikket og se, hvordan andre har det ude i verden, og takler de udfordringer de har der. Det er godt at gøre noget for andre. For verdens fattigste betyder det ikke noget, om støtten kommer fra en indsamlingsbøsse eller en digital indsamling. Det betyder noget, at den når frem, slutter den lokale indsamlingsleder.

Der er mere info på: www.holbaekkirke.dk