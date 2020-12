Fra venstre ses Susanne Rasmussen, Finn Nør-Pedersen, Jørgen Rasmussen og Kasper Jensen. Privatfoto.

Indflytningsklare huse sælges lynhurtigt

Holbæk - 30. december 2020 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Er huset, der sættes til salg, stort set indflytningsklart, har det ikke mange liggedage, når det er placeret i Holbæk-området.

- Vores udfordring er faktisk at have nok »varer« på hylderne, for købere er der nok af, siger Kasper Jensen fra Casa Bolig i Holbæk.

Han fortæller, at villaer er steget med 11,3 procent og sommerhuse med over 30 procent i Holbæk-området, og at der faktisk også handles huse i december, som ellers er en af de måneder, hvor der plejer at være mest stilstand på ejendomsmarkedet.

- Vi sælger både huse og sommerhuse i vinterperioden, det er helt nye tendenser, vi ser i branchen. De meste efterspurgte hustyper er rækkehuse og nyere, istandsatte villaer. Køberne går på kompromis, når der allerede har være håndværkere i gang med istandsættelse. De accepterer eksempelvis i højere grad et stort set nyt køkken, som ikke er valgt af dem selv. Det næste »lag« købere er dem, der ønsker huse, hvor man skal have skiftet køkken, og tredie »lag« er der, hvor man både har behov for at få udskiftet køkken, baderum og vinduer. Der er købere til alle slags ejendomme, det er bare forskellige krav, der stilles, og de indflytningsklare boliger sælges hurtigst, sådan er det i store byer som Hovedstadsområdet, Roskilde og Holbæk, forklarer Kasper Jensen.

Han fortæller også, at man er hurtigere om at tage beslutning om at købe bolig eller fritidshus nu, for køberne møder ofte andre interesserede købere allerede på rundvisningen.

- De passerer næsten hinanden i døren og ved, at der er flere om buddet, så det er vigtigt, at de tager beslutningen og slår til, før de andre gør det. Vi oplever i højere grad at sælge boliger efter en enkelt fremvisning og kan godt mærke at den negative rente, som bankerne giver, gør det attraktivt for eksempelvis pensionister at investere i mursten. Senest har vi lagt mærke til at der købes sommerhuse med henblik på deling mellem flere generationer af samme familie, slutter ejendomsmægleren fra Casa Bolig, der ligger på Kalundborgvej 102 i Holbæk.