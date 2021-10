Se billedserie Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek åbner Æblefestivallen, den tiende i rækken. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Indenrigsministeren indvier den 10. Æblefestival

Holbæk - 01. oktober 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard

I weekenden den 2. - 3. oktober fejrer Æblefestivallen på Tuse Næs 10-års jubilæum.Det var Turlandet Tuse Næs, som i 2011 tog initiativ til en Æblefestival for hele halvøen.

Inspirationen kom oprindelig fra Kerteminde, hvor man havde en tilsvarende Kirsebærfestival. - I stedet for kirsebær tog vi udgangspunkt i æblet. Der er jo to fine æbleplantager på Tuse Næs, som oveni købet skulle være speciel velegnet til æbledyrkning. Fordi vi er en halvø og tæt på vandet, kommer her ikke så hurtigt frost, og det skulle også have gavnlig effekt på blomstringen, forklarer Alice Faber fra festivalgruppen. Hun har været med fra starten og har oplevet, hvordan opbakningen til festivalen er vokset år for år.

Der er kommet flere aktører, virksomheder og foreninger med igennem årene, og de besøgende er også begyndt at komme langvejs fra i takt med, at festivalprogrammet er vokset. - Vi har haft mange interessante mennesker til at åbne Æblefestivallen, borgmesteren, en spændende journalist og en roman-aktuel forfatter. Her i jubilæumsåret tænkte vi, at det kunne være meget passende med en indenrigsminister, siger Alice Faber med et stort smil. - Kaare Dybvad Bek har samtidig en relation til Næsset, så det passede perfekt, tilføjer hun.

Alice Faber lader blikket løbe ned at det omfattende jubilæumsprogram og stopper ved et par af aktiviteterne: - Der er jo tradition for en markedsplads på Kirketorvet, hvor udstillerne viser deres ting frem for eksempel æbler og most. Tusen Vin er der, og man kan også møde Tuse Næs Lokalhistorisk Forening, Turlandet Tuse Næs, Bofællesskabet og Tuse Næs Lokalforum. Der er også træskærerarbejde, kunst, lokale pølser, en børnebod og musikalsk underholdning både formiddag og eftermiddag med blandt andet Hagested Ensemblet, fortæller Alice Faber.

Hun nævner også Hørby Færgekro - og Mejeriet, der blandt andet arrangerer løb for børn og voksne. Fællesspisning, udstilling, auktion og underholdning i Huset på Næsset. Lokalhistorisk arkivs udstillede veteranbiler, petanque ved Udby Hallen, åbent hus i Tuse Næs Frugthave og Tuse Næs Gårdmosteri, Høstgudstjeneste og Vesper og Viser i Udby Kirke, æbletilbud i Audebo Havecenter og Tuse Næs Kunsthåndværk, der har et stort telt i haven, kunsthåndværk og besøgende kunstnere. - Tuse Næs Kunsthåndværk er samtidig blevet det sted, hvor man tage hen, hvis man er i tvivl om, hvad der foregår hvor. De har åbent fra torsdag til søndag, siger Alice Faber, som glæder sig over, at børnene også er godt repræsenteret på årets Æblefestival. - Eleverne i Udby Skole har i to uger op til Æblefestivallen haft æbler som emne, og de forskellige klassetrin har arbejdet med at sanse, smage og forme æbler. Fredag og lørdag kan man se børnenes kunstværker i Huset på Næsset, slutter Alice Faber.

Man finder link til hele programmet for den tiende Æblefestival Turlandet Tuse Næs Facebookside.