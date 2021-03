Indehaver af Christinas Guld & Sølv, Christina Sudergaard, er glad for at være tilbage efter to måneders nedlukning. Foto Jette Bundgaard.

Inden længe ligner bylivet sig selv igen

Holbæk - 01. marts 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Hos Christinas Guld & Sølv på Ahlgade er den stille tid under nedlukningen blandt andet gået med at få malet forretningen og besøgt leverandørerne. Der har også været lidt handel på mail og over telefonen.

- Jeg synes, vi har udnyttet tiden fornuftigt. Her om foråret bruger vi normalt nogle dage på at se nyhederne hos vores leverandører. Det har vi alt sammen klaret, inden vi åbnede i mandags, fortæller indehaver Christina Sudergaard og fortsætter: - Der har også været lidt handel undervejs. Vi har ikke en webshop, men kunderne har fundet ud af at kontakte os alligevel, udenom den fysiske butik. De fortæller, at de gerne vil støtte de lokale butikker, forklarer hun.

Christina Sudergaard har lige som medarbejderne i forretningen glædet sig til at komme i gang igen. - Vi sagde jo 'god jul' til hinanden for to måneder siden og troede, at vi ville ses igen den 4. januar. Så alle har bare gået og trippet og ventet på at få en normal hverdag igen, siger den lokale forretningsindehaver.

Hos Christinas Guld & Sølv har man efter genåbningen valgt at sætte antallet af kunder i butikken til syv. Det er på den forsigtige side af de nye afstandskrav, men Christina Sudergaard har helt bevidst valgt at justere lidt ned, så alle kan føle sig trygge. Hun regner med, at handelslivet - trods de forskellige krav om sikkerhed - hurtigt er tilbage til normalen:

- Den første uge her har vi travlt med at hjælpe dem, som skal bytte julegaver. Jeg regner også med, at mange savner at komme ud at handle, så inden længe ligner bylivet nok sig selv igen, slutter hun.