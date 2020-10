Indbrudstyv tog computeren

Et vindue ind til et værelse er knust, og så har gerningsmanden rodet rundt. Tyvens bytte blev en computer af mærket Asus.

Også i Mårsø er der begået indbrud ved højlys dag. Her var det et tagvindue, som blev knust i et hus på Gl. Tuse Næs Vej. Her er der endnu ingen opgørelse over tyvens bytte.