En 48-årig mand blev natten til onsdag anholdt i Knabstrup, hvor en politipatrulje traf ham gående rundt med indbrudsremedier. Foto: Thomas Olsen

Indbrudstyv med dametrusser i lommen

Holbæk - 20. januar 2021 kl. 09:53 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

En hundepatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi traf onsdag ved 0.45-tiden en 48-årig mand fra Skovlunde, som kom gående på Skolevej i Knabstrup.

Betjentene blev alarmeret over det sene tidspunkt at gå tur på.

Især da den 48-årige mand havde en slukket lommelygte i hånden, et par handsker i lommen, og at der op af det ene bukseben stak et koben.

Derudover var mandens bukser våde fra knæene og ned, hvilket indikerede, at han havde bevæget sig igennem højt græs eller beplantning.

Manden havde ikke nogen god forklaring på, hvad han lavede i Knabstrup på det sene tidspunkt, og betjentene besluttede derfor at anholde ham for at undersøge sagen nærmere.

Ved en visitation af den 48-årige kom der ting frem, som betjentene formodede var tyvekoster.

Det drejede sig om to højttalere af mærket JBL, en ørering med en perle og et par dametrusser.

Betjentene besluttede derfor at sende hunden på arbejde, og den snuste sig frem til, at den 48-årige havde været inde på fem forskellige adresser på Skolevej.

Tjekkes nærmere i dag På grund af mørket kunne betjentene ikke umiddelbart afgøre, om manden havde været inde i husene.

Derfor vil politiet i løbet af onsdag undersøge de formodede gerningssteder nærmere og taget kontakt til beboerne i de fem huse for at høre, om de kender noget til de ting, som den 48-årige var i besiddelse af.

Den 48-årige mand blev natten til onsdag taget med til politistationen i Roskilde, hvor han blev afhørt i forbindelse med sagen.

Ved et kig i registeret kunne politiet konstatere, at den 48-årige ikke tidligere har været i kontakt med politiet i forbindelse med indbrud.

Anklagemyndigheden mente ikke, at der var grundlag for at fremstille manden i et grundlovsforhør, og han blev derfor løsladt onsdag morgen.

Den 48-årige mand er dog fortsat sigtet i sagen og kan forvente at høre mere fra politiet.