Indbrudstyv fik hurtigt dårlig samvittighed

Holbæk - 15. maj 2020 kl. 10:57

Under et par timer efter et indbrud i en ejendom på Maglesøvej ved Igelsø fik gerningsmanden så dårlig samvittighed, at han valgte selv at melde sig hos politiet.

Den 21-årige mand fra Mørkøv dukkede torsdag ved middagstid op på Midt- og Vestsjællands lokalpolitistation på adressen Ved Faur­gården 5 D i Holbæk.

Han forklarede, at han kort forinden, formentlig på et tidspunkt mellem klokken 10.00 og 10.30, havde begået et indbrud i et hus. Politiet kunne ikke umiddelbart koble forklaringen op på nogle af de anmeldelser om indbrud, der var kommet.

Det skyldtes altså, at indbruddet slet ikke var opdaget eller anmeldt endnu.

Den 21-årige mand kunne ikke oplyse en adresse på stedet, men ved hjælp af hans forklaring lykkedes det en patrulje fra politiet at finde stedet.

Politifolkene kunne konstatere, at der ganske rigtigt havde været indbrud. Fra havesiden var en rude ind til et værelse smadret. Der var ikke tegn på, hvor gerningsmanden havde været rundt, for hverken skuffer eller skabe stod åbne eller var gennemrodet.

Tog smykker og mobilopladere Efter at politiet havde konstateret, at der var tale om en korrekt tilståelse blev den 21-årige mand fra Mørkøv afhørt. Han havde taget noget mad fra køleskabet samt nogle få smykker og et par mobilopladere. De effekter var han stadig i besiddelse af, da han blev anholdt og sigtet for indbruddet.

- Det er ret usædvanligt, at nogen melder sig selv på den måde. Det er de færreste indbrudstyve, der lider af dårlig samvittighed, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Han blev løsladt efter afhøringen, men vil høre nærmere, når sagen skal afgøres.