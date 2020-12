Ild i køkken - beboer fik naboerne ud

I dag er i øvrigt Nordisk Røgalarm-dag, og med mandagens episode i Holbæk i baghovedet vil Kirsten Dandanell, indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen, gerne slå et slag for røgalarmerne:

- Sørg for at have en. Og husk at tjekke den med jævne mellemrum, lyder hendes melding.