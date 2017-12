Der har i flere år været uro omkring den kommunalt ejede campingplads i Jyderup. Forpagterpar blev opsagt, der har været tre udbudsrunder, og Café Habibi tilbød at drive pladsen som nødløsning for at undgå lukning. Nu har Habibi sagt stop, og et salg stilles muligvis i bero. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Igen usikkerhed om campingplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Igen usikkerhed om campingplads

Holbæk - 07. december 2017 kl. 12:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er træls, der igen er usikkerhed om Skarresø Camping, lyder det fra Niels Agerbo, formand for Jyderup Fonden. Han er frustreret over et forslag om at annulere et bud på køb af campingplads og Skarridsøhjemmet.

- Der har været tre udbudsrunder, vi har givet to bud. Annulering er et skidt signal til jyderupperne, og jeg tror ikke, pladsen når at åbne i 2018. Og borgerne har meldt ud, at campingplads og vandrerhjem på Skarridsøhjemmet har topprioritet, siger han til Nordvestnyt onsdag.

På samme dagsorden er et forslag om en handleplan, der skal binde de mange initiativer til byudviklingsprojekter i Jyderup sammen. Det er til gengæld et godt signal, men det giver ikke mening, hvis de to punkter hænger sammen, siger Niels Agerbo. En handleplan bør ikke stoppe et salg af campingplads og Skarridsøhjemmet her og nu. Det skader ikke, men vil tværtimod fremme de øvrige projekter til by- og turismeudvikling, fastslår han.

Handleplanen skal laves i et samarbejde mellem Holbæks administration og styregruppen i Jyderup Lokalforum, siger borgmester Søren Kjærsgaard (V). Han kan ikke afsløre bevæggrunden for eventuelt at annulere udbuddet, for det er et lukket punkt på byrådets dagsorden i næste uge.