Normalt plejer sankthansaften i Strandparken i Holbæk at trække masser af mennesker til, men for andet år i træk har Holbæk Kommune valgt at aflyse arrangementet på grund af smittefaren. Foto: Per Christensen

Igen ingen sankthans i Strandparken

Holbæk - 14. maj 2021 kl. 09:51

Igen i år har Holbæk Kommune valgt at aflyse den store sankthans-fest den 23. juni i Strandparken i Holbæk.

Årsagen er som i 2020 corona-virussen.

Normalt plejer arrangementet at trække mellem 3000 og 5000 mennesker til, men det vil være for stor en chance at tage at trække så mange mennesker til, oplyser kommunen.

»Det vil være risikofyldt at samle så stor en gruppe mennesker, og den risiko ønsker vi i Holbæk Kommune ikke at løbe. Samtidig vil det ikke være logistisk og ressourcemæssigt muligt at gennemføre arrangementet med coronapas og zoner. Derfor aflyses Sankt Hans i Strandparken i år.«, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Holbæk Kommune opfordrer til, at hvis man vil fejre sankthans, at man så laver bål derhjemme med sine nærmeste. Og at man følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for forsamlinger.

Bliver der ingen sankthans i Strandparken i år, så bliver der til gengæld afviklet en sensommerfest den 2. september.

Her vil elever fra Holbæk Kulturskole give koncert. Dette program offentliggøres senere.