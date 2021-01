Løb i store grupper er strengt forbudt i disse uger. Men nu vil Kundby IF forsøge at organisere ganske små gå- og løbe-grupper.

Idrætsforening vil have folk ud af hulerne

- Tingene står stille, men der er altså brug for, at vi kommer ud. Og nu vil vi se, om vi ikke kan lokke folk ud af hulerne, lyder den humoristiske forklaring fra Torben Jakobsen, som er formand for Kundby IF.