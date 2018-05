Idrætsforening skuffet over landsholds-afbud

- Det er vi meget skuffede over. Vi har været i løbende kontakt med Dansk Boldspil-Union i tæt på to år for netop at sikre, at det her ikke skulle ske. Men vores idrætsforening fylder 100 år, og det skal selvfølgelig fejres. Vi må prøve at finde en anden løsning, siger Heino Sørensen, der er formand for St. Merløse IF.