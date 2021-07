En ikke helt lille flok forældre skal melde sig frivilligt, hvis bankospillene i Vommevad Forsamlingshus fortsat skal skæppe i kassen hos Jernløse IF. Foto: Kenn Thomsen

Idrætsfolk vil redde vigtig indtægtskilde

Holbæk - 01. juli 2021 kl. 10:56 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Jernløse Bankoforening overlever - i hvert fald i første omgang. På en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften sagde formændene for Jernløse IF Fodbold, Håndbold og Badminton ja til en plads i bestyrelsen.

Men hvis bankospillene reelt skal overleve, er der brug for 10-15 frivillige, som vil stå for spillene.

Den nye bestyrelse består af Bjarne Næslev, Jernløse Badminton, Charlotte Kærside, Jernløse Håndbold, og Anna Huge-Christensen, Jernløse Fodbold.

Generalforsamlingen i Vommevad Forsamlingshus havde omkring 20 deltagere, og det var den sidste for den afgående formand Hans Kurt Stoltze, som har været med i bestyrelsen siden 1997. Han og den øvrige bestyrelse bebudede på forhånd, at det nu var tid til et generationsskifte.

Store tilskud til børnene

At idrætsforeningerne nu forsøger en redningsaktion, handler blandt andet om penge.

Bankospillene har nemlig givet store tilskud til børn og unges idrætsliv.

- Alene i badmintonklubben har vi fået 15.000-20.000 kroner i tilskud om årene. Det er mange penge, og det vil være meget mærkbart, hvis de forsvinder, fortæller Bjarne Næslev.

Jernløse IF har dermed en klar interesse i, at bankospillene fortsætter. Men de tre formænd, som nu udgør bankoforeningens bestyrelse, har mere end rigeligt at se til i forvejen.

- Så vores budskab til forældrene er, at nogen må melde sig til at gøre en praktisk indsats. Alternativet er, at de betaler et højere kontingent. Andre muligheder er der reelt ikke, konstaterer Bjarne Næslev.

Strammere regler Og helt ukompliceret er det ikke at få bankospillene i Vommevad Forsamlingshus til at fortsætte. For Spillemyndigheden, som skal holde styr på bingo- og bankospil, har strammet op på fortolkningen af reglerne.

- Som vi ser det, kan vi ikke bare fortsætte med en bankoforening, som kun har til formål at skaffe penge til idrætten. Det er ikke tilladt. Men hvordan vi så skal organisere det, uden at det bliver alt for besværligt, dét har vi ikke et klart bud på lige nu. Men hvis vi får det antal frivillige, vi har brug for, må vi så finde en løsning på det også, siger Bjarne Næslev.

Kort og godt: Forældrene skal ud af busken.