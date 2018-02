Holbæk Kommune har indkaldt halbestyrelser og -personale til et møde om, hvorvidt idrætsanlæggene i kommunen kan udnyttes bedre. Her er det Mørkøvhallen.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Idrætsanlæg skal udnyttes bedre

Holbæk - 13. februar 2018 kl. 19:59 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan bliver idrætshallerne i Holbæk Kommune udnyttet?

Er den måde, de bliver drevet på, den bedste, eller kan det gøres bedre?

Det forsøger politikerne i Udvalget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune at få et svar på.

Derfor inviteres halbestyrelser, -personale og Folkeoplysningsudvalget i kommunen til et møde den 27. februar i Knabstruphallen.

Omdrejningspunktet på mødet bliver en undersøgelse, som tre forskere fra Syddansk Universitet har lavet i samarbejde med blandt andet Idrættens Analyseinstitut.

I undersøgelsen har 50 kommuner medvirket, og forskerne har via spørgeskemaer været i kontakt med over 1000 idrætsanlæg rundt om i landet.

De har således kigget på, hvilke forskelle og ligheder der er mellem de forskellige idrætsanlæg i håbet om at finde ud af, hvorfor et anlæg har større funktionalitet end et andet.

Undersøgelsen er ikke offentliggjort endnu, men der blev udgivet en delrapport i september, som de deltagende kommuner har haft lejlighed til at kigge på.

Det er planen, at der på mødet den 27. februar bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at finde nogle konkrete tiltag, der kan være med til at gøre udnyttelsen af idrætsanlæggene i kommunen bedre.