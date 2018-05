Ida Aasvang fra Holbæk har taget initiativ til at lave et møde om Holbæk Kommunes folkeskole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ida vil samle opbakning til folkeskolen

Holbæk - 08. maj 2018

Onsdag den 16. maj er der borgermøde om Holbæk Kommunes folkeskole på Holbæk Bibliotek.

Det er Ida Aasvang, som selv har en søn, der skal begynde i skole i Holbæk til næste år, som står bag arrangementet. Hun er selv tilhænger af folkeskolen, men har oplevet, at andre forældre er skeptiske og måske ikke har et retvisende billede af folkets skole. Og det er årsagen til, at hun har taget initiativ til at arrangere et oplysningsmøde om folkeskolen i Holbæk Kommune.

- Jeg har fundet ud af, at der blandt forældre er en reel frygt for, at folkeskolen er så dårlig, som rygtet siger. Og så tænkte jeg, at der mangler simpelthen et vidensgrundlag i forhold til, hvad folkeskolen egentlig er. Ved forældrene, hvad de vælger fra? Og derfor fik jeg idéen til at lave et møde, der kan gøre mig og andre klogere på folkeskolen. Der skal ikke tegnes et glansbillede, men et reelt billede af folkeskolen, forklarer hun.

Til mødet er der inviteret forskellige gæster, som vil fortælle om deres oplevelse af folkeskolen.

Der kommer blandt andet en repræsentant fra forældreforeningen »Brug folkeskolen«, en folkeskolelærer i Holbæk Kommune samt en forælder med børn i en af Holbæk Kommunes folkeskoler.

På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål og have en dialog.

Ifølge Ida Aasvang er mødet åbent for alle. Man behøver altså ikke at have et barn, der skal starte i skole eller går i skole. Man kan også være bedsteforælder eller blot have interesse i folkeskolen.

Mødet finder sted onsdag den 16. maj. Det begynder 18 på Holbæk Bibliotek og slutter klokken 20.