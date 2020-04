Ibrahim Tomak, TT's Hjemmepleje, tror, mange pensionister og ældre over 65 år ikke tør gå ud og ikke har et netværk. De kan nu ringe til ham, bestille, betale og få bragt varer gratis ud. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ibrahim vil handle for ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ibrahim vil handle for ældre

Holbæk - 13. april 2020 kl. 08:35 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ringer og betaler, jeg handler og bringer ud gratis, lover Ibrahim Tomak. Han har under coronakrisen et tilbud til pensionister og alle over 65 år i Holbæk Kommune.

For ingen skal sidde hjemme og mangle mælk, brød og kaffe eller håndsæbe, tandpasta og vaskepulver, mener indehaveren af TT's Hjemmepleje.

- Ældre er ramt rigtig hårdt af coronavirus. Vores borgere ved godt, de er udsatte. De går ikke ud og tager ikke imod besøg. Jeg tror, der er mange andre, som heller ikke kan eller tør gå ud af frygt for at blive smittet, bemærker Ibrahim Tomak.

Nogle får familie, naboer og venner til at handle for sig, men ikke alle har et netværk. Hans fornemmelser siger ham også, at nogle pårørende bruger coronavirus som undskyldning for at blive væk.

- Jeg træder til stedet for det netværk, der ikke er der eller ikke fungerer. Det er ikke kun for borgere, der bruger mig som privat leverandør af pleje og praktisk hjælp. Det er for alle, det er gratis, og vi tager de nødvendige forholdsregler, understreger Ibrahim Tomak.

Han henter eller får indtelefoneret en indkøbsliste med daglige fornødenheder, modtager betaling enten via MobilePay, kontanter eller overførsel, inden han tager ud for at handle ind.

- Indkøbet bliver stillet ved døren, og borgeren bliver ikke udsat for smitte. Ingen ved, hvor længe det varer, før coronavirus ikke er en risiko. Og så længe står mit tilbud ved magt. Man skal bare ringe til mig på 72118181 og få en aftale, lover han.