IT-Bilen har værksted på Svebølle Skole

Holbæk - 15. februar 2020 kl. 19:57

På første sal, i et lokale på Svebølle Skole, finder man IT-Bilens værksted og samlingssted for medarbejdere og tilknyttede unge elever.

- Vores værksted på Svebølle Skole er åbent mandag og fredag i tidsrummet klokken 9.00 - 16.00. Her kan man indlevere IT-udstyr, der skal repareres eller serviceres, fortæller den daglige leder, Henrik Linde.

IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed, der drives af et team af IT-professionelle. Medarbejderne er uddannede IT-konsulenter, men primært ansatte med nedsat arbejdsevne.

- De sidst ankomne, Stig Scheelhardt og Nikolaj Tim Witzell, har begge arbejdet i Jyderup indtil for nylig. Nu er de her, Stig på deltid og Nikolaj på fuldtid - i øvrigt som virksomhedens eneste fuldtidsmedarbejder, fortæller Henrik Linde.

Virksomhed og IT-skole

IT-Bilen servicerer virksomheder, institutioner og skoler i Kalundborg området, men samtidig er det også en IT-skole.

- Vi har ansvaret for den daglig IT-drift, ude hos vores kunder, samtidig med at vi underviser ansatte og elever i brug af portaler, programmer og E-sport, forklarer Henrik Linde.

Grundidéen hos IT-Bilen er at alle er ligeværdige og skal lære af hinanden. Firmaet tilbyder derfor i samarbejde med CSU Kalundborg en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse inden for IT- området. Uddannelsen skræddersyes til den enkelte studerende, og giver personlig og faglig udvikling på de områder den studerende har behov for. De studerende deltager også i IT-Bilens support-teams på skolerne, sammen med IT-Bilens medarbejdere. Målet er at eleverne opnår forståelse og praktiske færdigheder indenfor forskellige IT-områder, herunder netværk og it-support.

Autist med fleksjob

En af firmaets ansatte, Mikkel Witzell, er 27 år og autist. Han er ansat 12 timer om ugen i fleks-job, og har stor glæde af at kunne tage på arbejde. Han har oplevet at den sociale angst, han har haft, er blevet mindre efter han er startet hos IT-Bilen. Han nyder blandt andet at kunne hjælpe elever, der har brug for svar på deres IT-spørgsmål.

- De unge mennesker har så meget potentiale. Vi giver dem plads til at udvikle sig, vokse og være del af en helhed, det er meget givende for alle, fortæller Henrik Linde.

Base i Bjergsted

På værkstedet i Svebølle tilbyder man at reparere iPads, Mac's, telefoner, bærbare og stationære pc'er. Man kan indlevere sit udstyr hver mandag og fredag i åbningstiden. Man kan også bestille et hjemmebesøg af IT-Bilen, som hver morgen kører ud fra firmabasen, der ligger på Krogen i Bjergsted.

- Vi vil faktisk rigtig gerne have flere private kunder og kører gerne hjem til folk, for at ordne deres IT-problemer hurtigt, nemt og effektivt, slutter Henrik Linde.