I skraldets Hall of Fame

»Skrald og gode sild« kalder de indsamlingen af affald i Kundby. Den blev sat i gang i denne uge og fortsætter frem til fredag den 17. april, og den giver mulighed for, at man får en plads i Hall of Fame - Skralde Hall of Fame, som Kundby Lokalforum kalder det.

Deltagerne opfordres til at sende et billede af sig selv som skralde-indsamler og sende det til Kundby Lokalforum - med mulighed for at komme med i Skralde Hall of Fame.