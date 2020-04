Se billedserie Skovfoged Thorkild Wisbech kan godt forstå, at mange vælger at tage i skoven i disse tider. - Det er altid godt at være ude i naturen, og hellere være her end sidde derhjemme foran en skærm, siger han. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: I skovens dybe, stille ro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I skovens dybe, stille ro

Holbæk - 30. april 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aggersvold Skovdistrikt hører til Aggersvold Gods og er i disse tider blandt andet udflugtsmål for skovgæster, der bruger skoven til motion, hundeluftning, undervisning i naturfag, og måske et grønt frikvarter.

Skoven breder sig over et areal på 300 hektar og er en lang, smal skov, der starter ved Aggersvold Gods og slutter ved Aggersvold Savværk, der ligger på Stokkebjergvej 56 - i udkanten af Jyderup by.

- Vi oplever mange skovgæster i øjeblikket, og det er vi glade for. Det er langt bedre for hele familien at gå i skoven end at sidde foran en skærm. Vi kan sagtens arbejde, samtidig med at skovgæsterne er her, men det er vigtigt, at gæsterne holder sig på de eksisterende veje og stier. Jeg kan udmærket forstå, at man vælger at søge ud i skoven, for her er skønt i foråret, og så længe man ikke forstyrrer vildtet ved at bevæge sig væk fra vejene, er man velkommen her, fortæller skovfoged Thorkild Wisbech.

Han fortæller også, at skovarbejdernes primære opgaver i foråret er at sætte hegn op, at plante nye træer samt at pleje og gøde jultræerne i plantagerne. Og så skulle vi ellers hilse fra ham og sige, at man sagtens kan mærke, at der er gang i gør det selv-projekterne hjemme på matriklerne i Jyderup og omegn.

De savede brædder til beklædning - og højbede, kalmarbrædder, terrassebrædder og materialer til at bygge sheltere af - er der stor efterspørgsel på, så der er lejet en ekstra sav og savfører ind til at hjælpe i produktionen.

Ud over Thorkild Wisbech er der en anden fastansat skovarbejder samt en løsarbejder, der møder ind tre dage om ugen. Travlheden gør det dog ikke til en svær situation at være medarbejder på savværket i forhold til coronakrisen.

- Vi mærker ikke meget til corona her hos os. Vi kan arbejde på forskudt arbejdstid og holder god afstand til hinanden. Vi passer hver vores områder og undgår at få folk ind på kontoret, men møder dem udenfor. Vi har i samme anledning ændret vores telefontid, så man kan ringe og bestille varer om morgenen i tidsrummet klokken 7.00-8.30 og har kun salg til private om fredagen. Derudover modtager vi ikke kontant betaling. Det er ikke meget, vi har skullet ændre vores rutiner, siger skovfogeden videre.

Afslutningsvis sender Thorkild Wisbech en løftet pegefinger ud til et lille antal skovgæster, for selv om mere end 90 procent af alle skovens gæster opfører sig godt og med respekt for naturen, er der nogle uheldige elementer ind imellem.

- Der er en flok mountainbikere, der kører meget stærkt og råber højt i skoven. Det ser vi helst ikke, for det skræmmer vildtet og de andre skovgæster. Hvis man møder dem, er det helt i orden at bede dem om at dæmpe deres lydniveau og fart, vi skal jo kunne være her allesammen. Aggersvold Skovdistrikt er som bekendt en privat skov, og vi vil gerne have, at man retter sig efter vores besøgsregler, slutter Thorkild Wisbech.