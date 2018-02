I skolepraktik sydpå

- Når vi som uddannelsesinstitution vælger at deltage i sådanne store udvekslingsarrangementer, er det fordi vi kan se, at vores elever får stort udbytte af oplevelserne. Målet med projektet er at give vores elever en stor faglig- og social oplevelse og styrke deres selvværd ved at sende dem udenlands på praktik- og skoleophold. De oplever at skulle kommunikere på et fremmed sprog og tage vare på sig selv - for nogle måske for første gang i deres liv. Vores forventning er naturligvis, at eleverne kommer hjem med en større erfaring indenfor deres fag, men også at de har opnået en større indsigt om sig selv, siger hun.