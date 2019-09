Se billedserie Mange sanser bliver stimuleret i sanserummet på Stenhusbakken i Holbæk. Ulla Nielsen, hvis mor bor på centret, prøvede kuglestolen, som øger kropsfornemmelsen og skaber tryghed og ro. Assistent Dorthe Tødten viste fiberlyset, som både giver synsindtryk og fornemmelsen af noget rart i hænderne, for man må godt pille. Foto: Per Christensen

I sansernes verden på plejecentret

Holbæk - 20. september 2019 kl. 13:41 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lange lysende spaghettier, blid musik, babydukker, boblespringvand og kuglestol er vejen ind i sansernes verden på Stenhusbakken i Holbæk med plejeboliger og midlertidige boliger.

Det kribler i fingrene for at pille, røre og nusse, og det er præcis sådan, det nye sanserum skal virke. Her får mennesker med demens ro, tryghed og øget livskvalitet i en verden, hvor meget er skræmmende, rastløshed og uro gør livet svært, sproget forsvinder, og fornemmelsen af egen krop og rummets grænser flyder.

Samtidig er der indrettet et samtalerum, hvor beboere og pårørende kan sætte sig til kaffebordet med det fine stel, hygge, være tætte sammen og snakke lidt om de ting og sager, der er stillet op.

Her er også indrettet et børneareal. Håbet er, at flere børne- og oldebørn kommer med på besøg, når der ikke skal tysses på dem, siger centerleder Mette Munch til Nordvestnyt fredag,

- Det er svært at være pårørende til et menneske med demens. Så er det dejligt at have rummet at være fælles om, at hygge, snakke eller bare opleve nærværet, tilføjer hun.

I sanserummet står kuglestolen, som ergogterapeut Tina Larsson bruger til at stimulere de dele af kroppe, den demente ikke kan føle.

- Det er fedt, at vi har fået sanserum og samtalerum. Her har vi oplevelser integreret på centret, her kan vi skrue op og ned for stimuli. Udenfor kan demente hurtigt blive overstimuleret, for eksempel kan blæst blive for meget, forklarer demensspecialist Tove Henriksen.

Sanserummet er stort nok til, der kan køres en seng ind og er et tilbud til alle beboere på centret. Det gør også indtryk på ikke-demente.

- Jeg er ved at dåne, når jeg ser det her, hvor er det dejligt, lød det fra 96-årige Helga Hansen, og hendes datter Ulla Nielsen er sikker på, samtalerummet skal bookes til familiehygge.

I halvandet år har centret haft et sanserum på ønskesedlen. For et halvt år siden kom Snoezelen, vognen med de stimulerende lyde, lys og bobler, og i forbindelse med huskeugen har der været åbent hus med kig ind til både sanse- og samtalerum.