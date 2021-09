Se billedserie Bestyrelsesformand Hasse Rasmussen (tv.) og administrerende direktør Lars Henriksen står ved en fyldemaskine, hvor det testes, at der er nøjagtig den mængde yoghurt eller lignende, der skal være i det enkelte bæger. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: I plus efter udvidelse af aktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

I plus efter udvidelse af aktiviteter

Holbæk - 29. september 2021 kl. 15:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Efter at der i det foregående regnskabsår var et minus på 7,8 millioner kroner efter skat, kan Primodan A/S i Vipperød nu præsentere et regnskab med et overskud på 4,6 millioner kroner.

Producenten af maskiner til fødevarebranchen, især mejerisektoren, var blandt andet ramt af coronakrisen i det foregående regnskabsår. Krisen spillede også ind i begyndelsen af regnskabsåret 2020/2021, hvor nogle færdige maskiner ikke kunne installeres ude i verden på grund af rejserestriktioner.

Der var også udskudte ordrer, ligesom de begrænsede rejsemuligheder påvirkede salget. Forholdene har rettet sig i løbet af det seneste regnskabsår, hvor det også begynder at slå igennem, at virksomheden har udvidet med nye produkter.

Det udmønter sig også i, at bruttofortjenesten har taget et gevaldigt hop opad fra 24 millioner kroner i 2019/20 til knap 39 millioner i 2020/21.

Hidtil har maskinerne fra Primodan været målrettet markedet for fremstilling af ultrafiltreret hvid ost. Benævnelsen var tidligere fetaost, men det navn har Grækenland efter en EU-dom fået eneretten til.

Køb af rettigheder Maskinerne til hvid ost produceres fortsat, og de eksporteres især til Mellemøsten og det sydlige Østeuropa. Men der kan nu også leveres maskiner til markedet for gul ost, som er de skærefaste oste, vi kender fra Danmark og meget af det øvrige Europa.

Der er ganske vist stor forskel på procesanlæggene til hvid og gul ost, men alligevel kan der opnås synergier, fordi medarbejderne kan oplæres i de respektive systemer. Alle anlæggene samles og testes i fabrikken på Skimmedevej 10 lidt uden for Vipperød.

Det er også her hovedkontoret ligger, men i forbindelse med købet af rettighederne til gul ost-anlæggene fra amerikanske SPX for knap to år siden, har der været en afdeling med seks mand i Silkeborg. Her sidder ingeniører, salgsafdeling og administration i forbindelse med gul ost-anlæggene.

Tæt på 100 anlæg De første ordrer til gul ost-produktion er kommet hjem til lande i Europa og Rusland. Og Chile i Sydamerika er i den forbindelse kommet til som et nyt marked.

Samtidig produceres der stadig anlæg til hvid ost-­produktion. I lokalerne på Skimmedevej står der for tiden blandt andet et større anlæg, der skal gøres klar til inden nytår at blive sendt til Tyrkiet.

- Det kan klare 4000 enheder i timen, mens de største anlæg har en kapacitet på 6000 i timen. Det er i øvrigt vores hvid ost-anlæg nummer 95 siden begyndelsen. Vi producerer to-tre stykker om året, så nummer 100 nærmer sig, fortæller Lars Henriksen, der er administrerende direktør.

Et af de mindre anlæg, der har en kapacitet på 1200 bægre med hvid ost i timen skal til Bulgarien.

Ved siden af anlæggene til produktion af de to typer ost har Primodan også i flere år fremstillet fyldemaskiner. De anvendes til at fylde yoghurt, flødeost, salater is og lignende fødevarer i bægre.

Da avisen var på besøg var der for eksempel gang i testen af en fyldemaskine, der kan klare 8000 bægre med flødeost i timen. Det er den fjerde maskine til samme kunde på halvandet år. En anden fyldemaskine skal til Kuwait, og for nogle uger siden blev en fyldemaskine sendt til Saudi-Arabien.

Primodan har det på det seneste udviklet en fyldemaskine med højere hastighed, og samtidig er den modulopbygget. Dermed kan kunderne bestille yderligere moduler, så fleksibiliteten også er øget.

Ny udgave i 2010 Ud over at være administrerende direktør i Primodan A/S ejer Lars Henriksen også 26,7 procent af aktierne. Historien om Primodan tog sin begyndelse i starten af 1980'erne, da det navnkundige Holbæk-firma Hansen & Fredsgaard blev overtaget af Jørgen Henriksen, som i årene 1957-1970 boede i Teheran, Iran, hvor han var med til at opbygge landets mejerisektor.

Lars Henriksen, Roskilde, er søn af Jørgen Henriksen, Hvalsø, der fylder 90 år til december. Trods alderen kommer han stadig dagligt i virksomheden for at tjekke mails, mens rejseaktiviteten i Mellemøsten er indstillet. Lars Henriksen blev ansat hos Primodan i 2004, efter at han var uddannet civilingeniør fra DTU, og har i flere år haft ansvaret for salget, hvilket han fortsat har samtidig med direktørposten.

Navnet på den første udgave var Primodan Food Machinery, som i 2010 gik konkurs som følge af Muhammed-krisen og finanskrisen. I foråret 2010 blev en ny udgave med navnet Primodan A/S etableret af Hasse Rasmussen, København, tidligere Holbæk, via HBR Invest.

God ordrebeholdning Hasse Rasmussen var hovedaktionær frem til 2014, hvor de fleste af aktierne blev solgt til en fond samt en privat investor. De valgte at trække sig ud i december sidste år, og i den forbindelse blev aktiekapitalen samlet udvidet med 12 millioner kroner.

Hasse Rasmussen blev atter hovedaktionær, nu med en andel på 41 procent, og samtidig blev han formand for bestyrelsen. Han glæder sig over, at det første regnskab efter ejerskiftet viser et overskud som budgetteret. Fremtiden tegner også lys med en god ordrebeholdning og flere opgaver i pipelinen.

Der er for tiden knap 70 medarbejdere ansat hos Primodan. Ud over i hovedsædet i Vipperød og afdelingen i Silkeborg er der en afdeling i Bursa, Tyrkiet, med tre ingeniører og serviceteknikere samt en enkelt salgsmedarbejder i Sverige.