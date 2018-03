I nat: Ti aber stjålet

- Der er gået målrettet efter de her aber, og det er min klare overbevisning, at de er stjålet med henblik på, at man vil omsætte dem til kontanter, siger Martin Bjerregaard, der er pressemedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at aberne er stjålet med henblik på videresalg og opfordrer derfor folk til at være opmærksomme ved køb af »brugte« Kay Bojesen-aber.

- Men også hvis der er indbrud i et hjem, og der tilfældigvis står en Kay Bojesen-abe, så er det næsten stensikkert, at indbrudstyven også vil tage den med, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Men modsat andre dyre designer-varer, vil Kay Bojesen-aberne nemt kunne blive solgt åbenlyst over internettet på for eksempel Den Blå Avis eller salgssider på Facebook, pointerer Martin Bjerregaard.

- Det er nemt at begrunde et salg med, at man måske har fået aben i gave eller arvet den fra noget familie, og folk vil sjældent mistænke det for at være stjålne varer, forklarer han.