Fra på mandag er det igen muligt at blive viet på det gamle rådhus i Holbæk. Det vil foregå i byrådssalen. Foto: Agner Ahm

I næste uge kan man igen yndigt følges ad

Holbæk - 19. april 2020 kl. 17:08 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ting har i de seneste par uger været sat på standby. For nogle gælder det også kærligheden. For i forbindelse med, at landet blev lukket ned, blev almindelige borgerlige vielser også udskudt.

Men fra på mandag vil det igen være muligt at blive viet på det gamle rådhus i Holbæk. Det oplyser Lise Larsen, som er leder af Borgerservice i Holbæk Kommune.

Hun fortæller, at vielserne selvfølgelig vil være påvirket af den nuværende situation, og derfor har kommunen taget nogle forholdsregler.

- Vi flytter vielserne fra bryllupsværelset og ind i byrådssalen, hvor der er mere plads. Det giver bedre mulighed for at holde to meters afstand. Derudover gives der ikke hånd, og der vil være sprit til rådighed, så det foregår på forsvarlig vis. Men ellers vil alt andet foregår, som det plejer ved en vielse på rådhuset, siger Lise Larsen, som kalder det »en god nyhed«, at folk igen kan blive viet på rådhuset.

Kommunen er gået i gang med at kontakte de par, som skulle have været viet på rådhuset i den periode, der har været lukket ned.

Parrene får tilbuddet om at få en ny dato, også før 10. maj, hvor der ellers i første omgang var lukket ned til. De kan dog også vælge en anden dato, oplyser Lise Larsen, som understreger, at alle andre selvfølgelig også vil kunne få en tid. Der er med andre ord åbent for alle.

Hvis man ønsker en borgerlig vielse, skal man bruge selvbetjening og søge digitalt. Det gør man på Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor der skal udfyldes en ægteskabserklæring.

Hvis man ikke selv har mulighed for at bruge den digitale løsning på nettet, kan man få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.