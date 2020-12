Foto: Per Christensen

Arealet, som Holbæk Kommune har solgt til VIP Estate ApS, ligger i den nordlige del af Jyderup, her set fra Aggersvoldvej. Der skal vedtages en ny lokalplan, som åbner for at opføre andet end parcelhuse.

I kø til en bolig i ny udstykning

øberen af en næsten 90.000 kvadratmeter stor grund i den nordlige del af Jyderup, oplever, at der er tilsyneladende er rigtig god interesse for at sikre sig en bolig i området.

Det er VIP Estate ApS fra Hedehusene, der har indgået en betinget aftale med Holbæk Kommune om køb af grunden. En af de vigtigste betingelser for gennemførelsen af handlen er, at der bliver vedtaget en ny lokalplan, som vil gøre det muligt at bygge flere boligtyper på grunden.