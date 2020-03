Se billedserie Der blev båret masser af affald i containerne, da genbrugspladsen i Holbæk genåbnede tirsdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen

I kø for at komme af med affaldet

Holbæk - 31. marts 2020 kl. 14:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Affaldet har hobet sig op rundt omkring i hjemmene, efter at der har været lukket på genbrugspladserne i to og en halv uge.

Derfor var der glæde over at kunne komme af med affaldet igen, da genbrugspladserne i Holbæk Kommune genåbnede tirsdag formiddag. Der havde opbygget sig en pænt lang kø på vejen Ved Faurgården frem til indkørslen.

Nogle blev vist overraskede over, at der først blev åbnet klokken 10, mens åbningstiden under normale forhold er klokken 7. Den første mand i køen var Svend Aage Kofod, som var der klokken 7. Han fordrev ventetiden med blandt andet en gåtur.

- Jeg vidste godt, at der først blev åbnet klokken 10. Men jeg ville ikke risikere at komme til at holde i en lang kø. Jeg har hele min garage fyldt op med alt muligt, fordi jeg er ved at flytte, fortalte Svend Aage Kofod.

De nye ejere af huset på Lundemarksvej overtager ganske vist først pr. 1. maj, men Svend Aage Kofod er begyndt at flytte i sin nye ejerlejlighed på Lundehusvej, så det kan også være, han kan tilbyde de nye ejere at flytte ind før.

- Jeg tror, der er et ordentligt efterslæb, for det er alligevel over 14 dage, der har været lukket. Men nu har jet fået taget toppen af i min garage, så nu venter jeg et par dage med den næste tur, siger Svend Aage Kofod.

Åbning 20 minutter før planlagt tid Fors A/S havde på forhånd meddelt, at der ville blive åbnet klokken 10, men da alt var klar, blev der åbnet cirka 20 minutter før.

Vagter ved indkørslen sørgede for, at der kun var ti biler på pladsen ad gangen. Så når en bil kørte ud, kunne den næste få lov at køre ind.

Blandt de første på genbrugspladsen var også Rasmus Munch fra Holbæk.

- Nu har vi haft noget tid, hvor vi har fået ryddet op. Den gamle ovn skal også smides ud, efter vi har købt en ny indbygningsovn, fortæller Rasmus Munch under aflæsningen fra traileren.

Han har lovet en god ven, at han kunne låne traileren, og derfor skulle den gerne tømmes.

Rasmus Munch er udviklingschef i et softwarefirma, der har adresse i et kontorhotel i København. Derfor har han den seneste tid arbejdet hjemmefra, så der er sparet tid og brændstof.

- Jeg tror, det er en god øvelse for mange i erhvervslivet, siger Rasmus Munch.

Han glæder sig dog til mere normale tilstande, da fysiske møder alt andet lige også er mere effektive.

- Affaldet er næsten groet sammen Også Lis og John Hansen, Holbæk, var blandt de første på genbrugspladsen i Holbæk tirsdag formiddag.

- Traileren har været læsset i lidt over et halvt år, så affaldet er næsten groet sammen, fortæller John Hansen.

Han har været uden kørekort i syv måneder efter en blodprop i hjernen. Han fik - med lidt forsinkelse på grund af corona-situationen - kørekortet tilbage i sidste uge, så det passede fint, at genbrugspladsen også åbnede igen.