Se billedserie Mens folk stadig strømmede ind, var de første kunder i Kirkens Korshærs ny genbrugsbutik i Holbæk Mega Center klar til at opfylde ønsket om søde klange fra kasseapparatet.

I kø for at gøre en social indsats

Holbæk - 08. juni 2018 kl. 15:09 Af Margit Pedersen

Der gik ikke mange minutter, før indkøbskurvene var revet væk, og de første kunder stod i kø ved kassen for at betale for deres fund. Faktisk stod de kø for at gøre en social indsats. Alt overskud fra salget i Kirkens Korshærs ny genbrugsbutik i Holbæk Mega Center går til at hjælpe nogle af Holbæks svageste og mest udsatte borgere.

Det var ikke en let beslutning at lukke butikken på havnen i Holbæk og flytte fra byen. Men det var nødvendigt for at få mere plads til ting og tøj og nu også møbler, gøre det lettere at arbejde for de 57 frivillige og trække nye kunder til for at skaffe flere midler til det humanitære arbejde.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen takkede Kirkens Korshær for indsatsen over for de mest udsatte og give andre borgere mulighed for at donere tøj, ting og sager, at handle billigt og være frivillige.