I aktion for en bedre station

Stationsrenoveringer er en del af regeringens trafikplan, som blev fremlagt for nylig. Og Holbæk Station trænger i den grad, mener Felix Dalker, der er kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget.

- Her i region Sjælland har vi i den grad behov for at løfte den kollektive trafik. I Nordvestsjælland er Holbæk Station det centrale knudepunkt. Det er byens hoveddør, og der bør være bred enighed om at gøre noget for stationen, lød Felix Dalkers budskab, som Kathrine Olldag lovede at tage med til Christiansborg, hvor forhandlingerne om regeringens trafikplan netop er gået i gang.