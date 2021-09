I 100 år har Soderup Kirkes blomsterpiger føjet skønhed til gudstjeneste og højtid

Se billedserie Blomsterpigerne bruger blomster fra deres egne haver til at pynte Soderup Kirke. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Holbæk - 05. september 2021 kl. 13:15 Af Karina Hansen

Rundt om et veldækket bord sad syv kvinder og sludrede lystigt, som mennesker, der har kendt hinanden længe, nu gør.

Den lysegule stue, der lagde rum til hyggen, duftede lifligt af kaffe og hjemmebagte boller, som dagens deltagere med glæde tog for sig af.

Kvinderne om bordet havde det til fælles, at de enten nu eller tidligere har arbejdet frivilligt som blomsterpiger i Soderup K irke.

På denne solskinsrige septemberdag var de sat i stævne hos Asta Grevsen i Tølløse for at fortælle lidt om blomsterpigerne, som i år kan fejre 100-års jubilæum.

Traditionen med blomsterpigerne begyndte i 1921, da præstekonen Hanne Jacobine Balslev bragte skikken med sig fra Hospitalskirken i Odense.

Siden dengang har lokale kvinder sørget for blomster på alteret hver søndag, samt en mere omfattende oppyntning af kirken til konfirmationer og de kirkelige højtider.

Også til årets høstfest er det blomsterpigerne, som løfter stemningen i kirken med deres dekorationer. Og når høsten skal fejres, er det selvfølgelig med et væld af både korn og blomster.

I øjeblikket er der ni blomsterpiger, som skiftes til at sætte buketter på kirkens alter om søndagen.

Men når der skal holdes konfirmation eller fejres højtider, må der fire blomsterpiger til for at dekorere kirken. For det er et større arbejde, der dog giver en personlig tilfredsstillelse.

- Hver gang, vi har pyntet kirken, synes vi jo, at det er den pæneste dekorering, vi hidtil har lavet, fortæller Gurli Jensen, mens de øvrige samtykker.

Når en af blomsterpigerne har søndagstjans, har hun stor indflydelse på, hvilke blomster der skal pryde alteret under dagens gudstjeneste.

Blomsterpigerne laver nemlig buketterne af blomster fra deres egne haver i sommerhalvåret, mens de køber dem i vinterhalvåret.

Der er dog blomster fra haven, som holder langt ind i efteråret. For eksempel holder georginerne helt til frosten, ligesom der stadig er roser i Asta Grevsens have, der venter på at springe ud. Når der er brug for en større oppyntning, er det til gengæld menighedsrådet, der betaler for anskaffelsen af blomsterne. Men der skal også mange til.

Omkring kaffebordet var der bred enighed om, at det er en helt særlig følelse at sætte blomster på alteret før søndagsgudstjenesten.

- Jeg kan rigtig godt lide de søndage, hvor jeg selv sætter blomster. Det er så fredeligt og roligt, bemærker Jytte Vesti Olsen.

- Men man er også nysgerrig over, hvad de andre har sat. Hvordan buketterne mon ser ud denne søndag, siger Gurli Jensen med et smil.

Selvom blomsterpigerne har stor frihed til selv at designe dekorationerne, er de også enige om, at der er visse regler, som skal overholdes.

- Det er ikke godt at bruge hvide blomster, for de kan ikke ses ordentligt. Så er det bedre at bruge farver, forklarede Ester Rasmussen, der med sine 95 år er dagens alderspræsident.

- Kun til allehelgenssøndag, brød Gurli Jensen og Ester Rasmussen straks ind.

Omkring bordet var der samtidig bred enighed om, at kirken bestemt ikke må pyntes med påskeliljer før påske.

Men det er ikke kun blomstermæssigt, at de forsamlede har styr på paragrafferne.

Det er nemlig vigtigt, at alle de kirkelige traditioner bliver overholdt. Også de sange, der bliver sunget til højtiderne.

Og glemmer præsten at sætte de rette tal på salme- tavlen, skal blomsterpigerne nok huske dem på det, som det skete dengang en præst ikke fik sat salme 729, »Nu falmer skoven « på tavlen til høstgudstjenesten.

Hvis kirkegængerne i Soderup tænker, at dekorationerne er kønne, er det ikke tilfældigt.

De forsamlede blomsterpiger har nemlig mange årtiers erfaring, som kommer kirkegængerne til gode. Bordets rekordholder er Jytte Vesti Olsen, som nåede at være blomsterpige i hele 27 år, før hun valgte at trække sig tilbage.

Kaffebordets alderspræsident, Ester Rasmussen, var blomsterpige i 20 år, til hun fyldte 90 og måtte stoppe.

Inge Larsen kommer ind på en flot tredjeplads.

- Det var nogle søde naboer, som fik mig med, efter jeg stoppede med at arbejde i 2003, fortalte Inger Larsen og bemærkede, at nogle af naboerne sidder med om bordet denne dag.

Men sammen med glæden over arbejdet og det gode selskab, findes der også bekymringer for fremtiden.

Interessen for at blive blomsterpige er nemlig ikke så stor, som den har været, så de forsamlede kvinder er usikre på, hvor længe traditionen vil holde.

Og det ærgrer dem, for både kirken og dem selv får noget ud af det frivillige arbejde.

- Det giver et vist sammenhold, når der er noget, man er fælles om. Og det har vi alle godt af, sagde Ester Rasmussen.

Blomsterpigernes 100 års jubilæum bliver fejret til høstfesten i Soderup Kirke den 19. september klokken 10.30.