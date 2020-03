Anders Christiansen arrangerer for andet år i træk vinmesse i Holbæk. Foto Jette Bundgaard.

Hyggelig vinmesse i Boxen

Holbækkeren Anders Christiansen og hans kæreste Rikke Pallvi arrangerer den 28. marts Holbæk Vinmesse i Boxen med to smagerunder fra klokken 13 og frem.

Anders Christiansen arbejder til daglig i københavnsområdet, men brænder i sin fritid for portvin og vin, og arrangerer et par gange om året rejser til Portugal.

Faktisk er Anders Christiansen så dedikeret, at han for tre år siden blev optaget i det prestigefyldte portvinsbroderskab i Portugal. Han har siden 2011 haft sit eget vinimportfirma, AC Vine, og arrangerer årligt 40-50 smagninger i hele Danmark, både hos private til hygge eller polterabend, til fredagsbaren i virksomheder eller i samarbejde med restauranter.

På årets vinmesse kan man se frem til at møde 16 udstillere med vine og to, som præsenterer vinudstyr, vinborde med lys i og møbler, som er lavet af gamle vintønder. Der vil også være to stande med delikatesser, en slagter- og en ostestand.