Hybridfængsel for kvinder er nu på vej

- Vi er rigtig glade for, at byggeriet nu er i gang. Med et rent kvindefængsel får vi mulighed for at tilbyde de kvindelige indsatte bedre forhold under deres afsoning. Vi kan sikre, at de ikke udsættes for chikane eller overgreb fra de mandlige indsatte, og så giver det os samtidig mulighed for at arbejde mere målrettet med resocialisering af de kvindelige indsatte. De er ofte mere sårbare og har andre behov end mændene. For eksempel har mange af kvinderne børn, som de er eneforsørgere for. Det påvirker deres afsoning, og vi får med de nye rammer en bedre mulighed for at støtte dem, siger Ina Eliasen i pressemeddelelsen.