Hvorfor er kunderne nyklippede?

Holbæk - 17. marts 2021

En frisør i Jyderup har stadig lukket sin forretning og hjemsendt tre medarbejdere. Alligevel ser hun sine faste kunder være nyklippede, når hun møder dem i gadebilledet. Hun efterspørger loyalitet fra sine kolleger og hylder sin brancheforening for at forsøge at få genåbnet frisørsalonerne.

Stine Hasselriis er indehaver af Salon Hair, der ligger på Nyvej i Jyderup. Hun har brugt nedlukningstiden på at renovere sit butikslokale og ser frem til dagen, hvor hun igen må byde sine kunder indenfor i salonen.

Men det ærgrer hende, at der tilsyneladende er mange frisører, som er begyndt at køre ud til privatadresser eller til arbejdspladser for at klippe folks hår, for det er efter hendes mening illoyalt over for resten af branchen.

- Vi har et supereffektivt fagforbund, som, jeg er lykkelig over, kæmper med næb og kløer for, at vi hurtigst muligt skal kunne åbne igen. Jeg synes slet ikke, det er sjovt at skulle have støtte fra staten, men det er nødvendigt - også selvom jeg faktisk ikke modtager tilnærmelsesvis det samme som mine medarbejdere, der får fuld løn. Men jeg følger reglerne og har min egen mening om, at der pludselig er blevet så markant flere mobile frisører. Vi er alle sammen presset, så jeg mener, det er dårlig stil, især fordi en del af dem sikkert klipper »sort«, siger hun.